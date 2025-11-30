Çorum merkeze bağlı Bektaşoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı olup Kırıkkale’de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Yılmaz Kayıkçı (39) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Musa - Göğşen Kayıkçı’nın oğlu, Nurgül ve Mine'nin kardeşi Yılmaz Kayıkçı’nın genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Kısa bir süre önce evlenen ve eşi de Kırıkkale’de doktor olarak görev yapan Yılmaz Kayıkçı’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Bektaşoğlu Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

