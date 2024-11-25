Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin olmadığı, kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya hayalini dile getirerek şöyle dedi:

“Kadına yönelik şiddet, insan haklarının en ciddi ihlallerinden biridir ve tüm dünyada milyonlarca kadının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu önemli gün, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal Kardeşler’in anısına ilan edilmiş ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelmiştir.

Türkiye’de de bu mücadele büyük bir önem taşımaktadır. Türk kadını, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte birçok temel hakka kavuşmuş, toplumsal yaşamda hak ettiği yeri alma yolunda büyük adımlar atmıştır. Ancak kadına yönelik şiddet hâlâ önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek, yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının sorumluluğudur.

Bu noktada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri bize rehberlik etmektedir:

‘Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur.’

Kadınların eğitimi, ekonomik hayata katılımı ve toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, sadece kadınların değil, toplumun da geleceğini güçlendirecektir.

Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınların hak ettiği huzurlu ve eşit bir yaşamı sağlamak için dayanışmamızı ve mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen bu anlayışla, şiddetin olmadığı, kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya hayaliyle hareket etmeye devam edeceğiz.

Kadınlarımızı koruyalım, güçlendirelim ve onların geleceğini birlikte inşa edelim!”