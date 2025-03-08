8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadınlarımız toplumun temel direğidir. Öyle ki, çalışan kadınlarımız hem ekonominin hem de girişimciliğin önündeki engeller aşıldığı zaman gerçekten de ülkemize başarılı hizmetlerin getirilmesinde öncülük yapıyorlar. Dolayısıyla güçlü bir ailenin kurulmasında, güçlü bir aile yapısının oluşmasında kadının önemi çok büyüktür” dedi.

“ÜYELERİMİZİN YÜZDE 20 Sİ KADIN”

Üyelerinin yaklaşık yüzde 20’sini kadınların oluşturduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK, 425 binin üzerinde kadın üyesiyle Türkiye’nin en güçlü kadın örgütlerinden birine sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kadın girişimcilerimizin sayısının artması ve iş kollarında çeşitliliğin sağlanması, aile bireylerinin işletmelerdeki temel rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır. Bu da kadınlarımıza sadece 8 Mart günü değil tüm yaşam boyunca değer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kadınlarımız, işteki başarılarıyla övünülecek ve gençlerimize yeni girişimcilik ruhu kazandırarak ilham kaynağı olacaktır. Kendi işini kuran başarılı kadınlarımız, girişimciliğin daha iyi öğretildiği bir sektör yaratırken, esnaf ve sanatkârların da bu süreçleri tamamlaması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kadınlarımızın iş dünyasındaki başarıları son derece kıymetlidir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, ekonomiye yön veren kadınlarımızın girişimcilik alanındaki varlığının artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi