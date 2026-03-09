TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği 17. Dönem Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Temsilcilik Başkanı Pınar Karakurt, yayımladığı mesajda kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların eğitimden siyasete, hukuktan çalışma hayatına kadar birçok alanda elde ettiği hakların önemine dikkat çekti.

Açıklamasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği reformlarla Türk kadınının toplumsal yaşamda önemli kazanımlar elde ettiğine işaret eden Karakurt, “Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünün kadınlara verilen değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kadınların günümüzde de eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele ettiğine dikkat çeken Karakurt, şiddetin, eşitsizliğin ve cinsiyetçi yaklaşımların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların çalışma hayatında ve kentlerin planlanması ile tasarlanmasında daha etkin yer almasının yaşanabilir ve güvenli şehirlerin oluşmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Karakurt, kadınlar için eşit, adil ve özgür bir yaşamın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ