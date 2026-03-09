Kent merkezinde birçok mahallede elektriklerin kesilmesi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yaşanan duruma tepkili. Vatandaşlar, hem iş yelerinde hem de evlerde mağduriyet yaşanmasına neden olan kesintilerin ayrıca elektronik eşyalara da zarar verdiğini belirterek çözüm istiyor.

HEM SAHURDA HEM İFTARDA...

Üçtutlar Mahallesi Muratevler 21. Sokak'ta oturan bir vatandaş, son birkaç aydır sürekli elektrik kesintileri yaşadıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bundan daha vahim olan durum elektrikler aniden gidip geldiği için elektronik cihazlarımız hep zarar gördü. Örneğin bugün hem sahur vakti hem de akşam vakti bu durumu defalarca yaşadık. Lütfen sesimiz olun, Çorum'da bunu yaşayan binlerce insanın mağduriyetini dile getirin." dedi.