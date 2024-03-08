Çorum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik daha düzenliyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeni ile düzenlenen ve sadece kadınların katılabileceği konser bu akşam gerçekleştirilecek.

Daha önce depremzede çocuklar için düzenlenen “Çocuk Şarkıları ile Masallar” isimli etkinlik için ilimize gelen Zeynep Betül Akyıldız’ın konuk olacağı Kadınlar Konseri bugün (09 Mart Cumartesi) saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada etkinliğe tüm Çorumlu kadınlar davet edildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM