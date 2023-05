Çocuğu istismara maruz bırakan failin tutuklandığı, yaşanan olaya ilişkin ise yayın yasağı getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Siyasal iktidar yayın yasakları ile kadına ve çocuğa yönelik işlenen suçların üstünü örtmeye çalışmaya devam ediyor. Ancak bizler biliyoruz ki kadını ve çocuğu koruyan yasalara göz diken, İstanbul Sözleşmesi’ni siyasi pazarlık meselesi yaparak fesheden AKP-MHP iktidar bloğu; çocuk istismarını olağanlaştıran, evlilik yaşının 12’ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı; çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri ve yasaları uygulamayan yargı mercileri ile kolluk kuvvetleri ve bütün bunlardan cesaret alan fail bu cinayetin sorumlularıdır” ifadelerine yer verildi.

AKP-MHP ve HÜDA PAR bloğunun çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismarın önünü açan söylemlerinin son örnekteki gibi acı durumların yaşanmasına neden olmaya devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Kadın düşmanlığında ortaklaşan, ‘yalnız yaşayan kadınları sahiplendirmekten’ bahseden, çocuk istismarını meşrulaştıran ve ülkemizi ortaçağ karanlığına gömmeye çalışan bu gerici ve ataerkil zihniyeti, kadınlar eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselterek, dayanışma ve iradeyle değiştirecektir.

Kadınlara, çocuklara karşı her gün işlenen şiddete, şiddeti her gün yeniden üreten dilinize, cezasızlığa, erkek adaletin iyi hal indirimlerine yeter demek için hayatlarımız, haklarımız ve çocuklarımız için tüm kadınlar olarak dimdik ayaktayız. Karanlığa boyun eğmeyeceğiz.

Çorum Kadın Platformu, çocuklarımızın barış, hoşgörü, eşitlik, özgürlük ve dayanışma ruhuyla yaratılan bir ortamda büyümeleri gerektiğine olan inancı ve her çocuğun bedensel ve zihinsel bakımdan uygun yasal güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğunun bilinciyle, çocukları korumayan her türlü politikanın ve uygulamanın karşısında olacaktır, kadına ve çocuğa karşı her türlü şiddet ve istismar ile bunlara neden olan bu karanlık zihniyete karşı mücadelesini yükselterek sürdürecektir.”