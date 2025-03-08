Anahtar Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, kadınların tarih boyunca Türk milletinin bel kemiği olduğunu belirterek, “Nene Hatun’un cesaretinde, Halide Edib’in kaleminde, Sabiha Gökçen’in kanatlarında yükselen bu vatan, kadınlarımızın emeğiyle büyümeye devam edecektir. Ancak bugün kadınlarımızın karşılaştığı eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılık, toplumsal kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Kadınlarımızın hak ettiği güvenli ve eşit yaşamı sağlamak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİDE KADINLARIN YERİ GÜÇLENDİRİLECE”K

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak için özel teşvik programları, hibe fonları ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Kurtoğlu, “Eşit işe eşit ücret ilkesinin yasal güvence altına alınması artık zorunludur” dedi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KARARLILIK”

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması, kadın sığınma evlerinin artırılması ve mağdurlara yönelik ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlanması çağrısında bulundu.

Kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Kurtoğlu, “Kadın kotasının artırılması, liderlik eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve kamu yönetiminde kadın temsilinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.

“ÇALIŞMA HAYATINDA EŞİTLİK İÇİN SOMUT ADIMLAR”

Kadınların iş hayatında daha adil koşullarda çalışabilmesi için doğum izni, kreş desteği, esnek çalışma modelleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele edecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu, “Kadınların iş hayatına eşit şartlarda katılımını sağlamak, ülkenin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biridir” dedi.

Editör: Haber Merkezi