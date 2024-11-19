Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen ve Çorum Kadın Platformu bileşenlerinin de katılarak destek verdiği kahvaltıda konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 22 yıllık AKP iktidarında kadınların hayatının zehir edildiğini belirterek, uygulanan bu politikalara karşı kadınların “eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam” istediğini söyledi.

Konuşmasında önümüzdeki haftanın 25 Kasım Dünyada Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü oluğunu anımsatan Aslan, “Bir hafta sonra bütün dünyada kadınlar ve demokrasi mücadelesindeki güçler, kadına yönelik şiddetin durdurulması, kadın cinayetlerinin durdurulması için bütün dünyada sokaklarda olacaklar. 25 Kasım’da muhtemelen bu ülkeyi yönetenler, başta Erdoğan ve onun bakanları, o gün bütün televizyonlarda ve gazetelerde kadınları nasıl şiddetten koruduklarını, kadınların daha iyi yaşaması için nasıl mücadele ettiklerine ilişkin yalanları bütün gün söyleyeceklerdir. Biz biliyoruz ki gerçekler böyle değil. 22 yıldır iktidarda olan tek adam tek parti yönetimi, onun yanındaki ortakları, en gerici güçler; özellikle kadınların yaşamını, hayatını zehir etmiş durumdalar” dedi.

Son 9 ayda 295 kadının katledildiğini ve ne yazık ki kadınları katledenlerin ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaştığını belirten Aslan, “Daha önce İstanbul Sözleşmesi diye ifade ettiğimiz sözleşmeden tek taraflı olarak çekilen bir iktidar var. Yine 6284 nolu yasayı değiştirmek isteyen bir iktidar var. O yüzden 25 Kasım, kadınların eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam için taleplerini sokaklarda haykıracakları, mücadele edecekleri bir gün” diye konuştu.

Bundan yaklaşık 1 hafta önce İzmir Selçuk’ta 5 çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen Aslan, “Aile Sosyal İşler Bakanı ‘18 defa gittik oraya, denetim yaptık ama buna rağmen anne çocuklarını bize vermedi’ diye kadını suçluyor. AKP’nin grup başkanvekili Özlem Zengin ‘her şeyi para olarak değerlendiriyorsunuz’ diyor. O aile yoksulluktan, sefaletten dolayı 5 çocuğunu kaybediyor, Özlem Zengin ‘siz her şeyi para olarak görüyorsunuz’ diyor. Her 3 çocuktan biri okula aç gidiyor. 17 milyon aile devletten yardım alarak hayatını geçindirmek zorunda kalıyor. Ama öbür taraftan son cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2025 yılında 30 milyar dolar şirketlere teşvik verecekler. Bizlerin emeğini patronlara, sermayeye teşvik olarak verecekler. Utanmadan sıkılmadan kalkıp ‘her şey para mı?’ diyebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Aslan, konuşmasını tüm kadınlara ortak talepleri etrafında bir araya gelerek mücadele etmeleri çağrısını yaparak sonlandırdı.