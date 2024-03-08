Ahlatcı, açıklamasında AK Partinin kurulduğu yıldan bu yana kadını ve gençliği merkeze alan yönetim anlayışını benimsediğini ve bu anlayıştaki kararlı duruşun kadınları cesaretlendirdiğini söyledi.

Kadın ve anne olmanın aynı gönül diliyle konuşma anlamına geldiğine dikkat çeken Ahlatcı, “Kadının ve ananın gönül dili birdir. Kadınlar terörün değil barışın ve huzurun merkezinde olmalıdırlar. Çünkü kadınlar ve analar kalkınmanın, barış ve huzurun anahtarıdır. Anneliğin ideolojisi yoktur, olmamalıdır. Israrla analar ağlamasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandığını kaydeden Ahlatcı, "Artık kadınlar; hayatın bütün alanlarında yer alarak daha kararlı bir duruşa sahipler. AK Partinin kurulduğu yıldan bu yana kadını ve gençliği merkeze alan yönetim anlayışındaki kararlı duruşu kadınlarımızı cesaretlendirmiştir. Merkezinde insan çizgisinde hizmet olan AK Parti iktidarı politikalarında kadına pozitif ayrımcılık yaparak toplum içindeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin huzura ihtiyaç duyduğunu dönemde bunu tesis edecek en büyük dil kadınlarımızın gönül dilidir, duygusudur.

Gönül dilinde rahmet ve huzur olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dilerim" diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ