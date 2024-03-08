İYİ Parti Çorum ekibi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi esnafa ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Kaynar ile birlikte Çorum Hazır Elbiseciler Odası ile Kahveciler ve İnternetçiler Odası’nı ziyaret etti.

Hazır Elbiseciler Odası’nda Oda Başkanı Necati Şimşek ile görüşen Ertekin, projelerinden bahsederek, belediye başkanlığına seçilmesi halinde Çorum’u STK ve meslek örgütleriyle birlikte ortak akılla yöneteceklerini söyledi.

Ertekin ve beraberindekiler, Kahveciler ve İnternetçiler Odası’nı da ziyaret ederek Oda Başkanı Ahmet Şen ile hasbıhal etti.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, göreve seçildiklerinde belediye bünyesinde esnaf birimi kuracaklarını söyledi.

Ertekin, esnafın tüm iş ve işlemlerini “esnaf birimi” ile çözüme kavuşturacağını anlattı.

Oda Başkanları Necati Şimşek ile Ahmet Şen, sektörün sorunları hakkında İYİ Parti heyetine bilgi verdikten sonra, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ