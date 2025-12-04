Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Afacan mesajında, 5 Aralık’ın yalnızca bir tarih olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“5 Aralık Kadın Hakları Günü; eşitlik, adalet ve özgürlük için verilen mücadelenin miladıdır. 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, Cumhuriyetimizin en önemli toplumsal reformlarından biridir.”

Kadınların bugün hâlâ çeşitli engellerle karşılaştığını hatırlatan Afacan, bu kazanımların korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

“Kadın; eğitimin, emeğin, adaletin, sağlığın ve yaşamın merkezindedir. Bir toplumun gelişmişliği, kadınların özgürlüğü ve eşitliği ile doğrudan ilişkilidir.” dedi.

Afacan, kadına yönelik şiddete karşı durmanın, eşit fırsatlar sunmanın ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemenin zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Eczacılar olarak kadın sağlığı ve eşitliğini temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Afacan, “Kadın sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik, toplumun gelişimi için vazgeçilmezdir.” sözleriyle mesajını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi