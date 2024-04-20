Maya Cafe’de düzenlenen toplantının konuğu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın oldu.

Seminer, muhasebe sektöründe çalışan kadınların sadece mesleki becerilerini değil, aynı zamanda kişisel sağlıklarını da önemsemeleri gerektiği mesajını güçlü bir şekilde iletti. Dr. Yalçın, katılımcılara kadın sağlığı konularında bilgilendirici bir sunum yaparak, özellikle çalışan kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunları ve bunların önlenmesi yolları üzerine değerli bilgiler verdi.

Sunumun ardından soruları da yanıtlayan Dr. Dilek Kalkan Yalçın'a Organizasyon Komitesi tarafından teşekkür plaketi sunuldu. KADMUDER yöneticileri, kadın muhasebecilerin hem mesleki, hem de kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdiler.