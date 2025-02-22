Kısa adı KADMUDER olan Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği, 34. toplantısını, OKA, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Kadın El Emeği Çarşısı projesi kapsamında Dalgıçlar Otel’de düzenledi.

Toplantının konukları arasında Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu ile Proje Danışmanları Dr. Leyla Bezgin Ediş ve Dr. Yasemin Demir yer aldı.

Kadınların evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmelerine olanak sağlayan bu proje, kadın girişimciliğini destekleyerek yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.

Konuklar, kadın girişimcilerin yaşadığı süreçler ve projenin sürdürülebilirliği konusunda önemli bilgiler paylaşırlarken, KADMUDER yöneticileri de, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak, onların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla, projeye elden gelen desteği vereceklerini vurguladılar.