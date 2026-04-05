Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi tarafından, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği protokolü kapsamında Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Atiye Kayalar ve Kadın Hizmetleri Birimi personelinin katılımıyla yapılan ziyarette kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Ziyaret sırasında kooperatifin arıcılık faaliyetleri ile üretim ürünlerinin yer aldığı satış alanı da incelendi.

Ziyarette kadın emeğinin üretime dönüşmesine katkı sağlayan kooperatiflerin, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmede önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Ayrıca kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin artırılması ve yerel üretimin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi.

