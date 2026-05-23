Çorum merkez 23 Nisan Ortaokulu’nda son iki yıldır görev yapan Karakaş için okulda sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi. Yaş haddinden emekliye ayrılan öğretmen, öğrencilerinin hazırladığı programda gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda söz alan okul müdürü Rıdvan Çiçek, Karakaş’a çiçek takdim etti. Emekli öğretmen ise öğrencileri için yazdığı “HOŞÇAKALIN ÇOCUKLAR” isimli şiirini okuyarak duygu dolu anlar yaşattı. Öğrenci ve öğretmenler, Karakaş’ı uzun süre alkışladı.

Eğitim hayatı boyunca ülkenin farklı bölgelerinde yönetici ve öğretmen olarak görev yapan Sakin Karakaş, aynı zamanda edebiyat dünyasında da aktif bir isim. 21 yıl boyunca yerel gazetelerde köşe yazıları kaleme alan Karakaş’ın yayımlanmış 3 şiir kitabı bulunuyor. Onlarca edebiyat dergisinde de şiirleri yer aldı.