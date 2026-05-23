AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçla Salon Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda yapımı devam eden hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi veren Köse, “Hızlı tren Ankara-Samsun hattıyla ilgiliydi. Geçen sene Delice-Çorum hattının temel atma törenine gitmiştik. Hızlı tren Ankara'dan çıktı, Samsun'a ulaşacak. Emin olun hummalı ve olağanüstü bir çalışma var. Öngörülen süreden önce de etap tamamlanacak. Nitekim 28 Nisan'da da Çorum-Havza hattının ihalesi gerçekleştirildi. Daha sonraki etapta da Havza-Samsun hattının ihalesi yapılacak. Şu anda o çalışmalar sürüyor. 2029'a kadar Samsun-Ankara hattı tamamlanmış olacak. Ondan sonraki hedef ise Samsun-Sarp arasını kapsayacak şekilde bütün Karadeniz'i içine alan bir hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi” dedi.

Hızlı trenin özelliklerinden bahseden Köse, şunları kaydetti:

“Hızlı tren, yüksek hızlı tren değil. Yüksek hızlı trende eşya taşıması, yük taşıması söz konusu olmuyor. Sadece yolcu taşıması oluyor ama inşa edilen hızlı tren hattı Ankara-Samsun arasındaki mesafeyi durma ve kalkma süreleri dâhil 2,5 saate düşürecek. Bu, fevkalade bir kazanım. Ama bundan ayrı bir değer de aynı zamanda yük taşımacılığı olacak. Dolayısıyla Ankara-Samsun ve bittikten sonra da Samsun-Mersin iç piyasanın, iç ticari kulvarın, uluslararası ticaretin kulvarı haline gelecek Samsun. Dolayısıyla güneyden kuzeye, kuzeyden de güneye ekonomik faaliyetler, ürün transferi, ürün ihracatı, ithalatı gerçekleşmiş olacak.”

