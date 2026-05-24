Valilikten yapılan açıklamada, bayram yoğunluğu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilgili kurumların sahada aktif görev yapacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir içi ve şehirlerarası yollarda drone, radar ve alkolmetre destekli yoğun trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Otobüs terminallerinde artan yolcu kapasitesi nedeniyle personel sayısının artırılacağı ifade edilirken, araçlarda takograf kontrolleri yapılacağı ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi. Özellikle Ankara ve Samsun yolu güzergahları ile Osmancık D-100 Karayolu üzerinde belirlenen kritik noktalarda kontrollerin aralıksız süreceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kurban satış ve kesim alanları, mezarlıklar, alışveriş merkezleri ile piknik ve mesire alanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Hayvan pazarlarında hırsızlık olaylarına karşı özellikle gece saatlerinde ek ekiplerin görevlendirildiği ifade edildi.

Kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanırken, çevre kirliliği ve halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi. Öte yandan pazar yerleri, banka şubeleri ve ATM’lerde dolandırıcılık, yankesicilik ve sahte para kullanımına karşı da önlemler artırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK

Sağlık hizmetlerinde de bayram boyunca kesintisiz hizmet verileceği belirtilen açıklamada, tüm sağlık kuruluşlarında nöbetçi ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı ve 112 Acil Servis ekiplerinin güçlendirildiği kaydedildi. Gıda güvenliği kapsamında ise fırın, pastane, lokanta ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağı ifade edildi.Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim gibi temel hizmetlerde aksama yaşanmaması için ilgili kurumlarda nöbetçi personelin görev başında olacağı bildirildi. Ayrıca mobil göç noktası uygulamaları ve yardım toplama faaliyetlerinin de denetim altında tutulacağı açıklandı.Valilik, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunarak kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılması, piknik alanlarında ateşin söndürülmesi, anız yakılmaması ve bayram süresince silah kullanılmaması çağrısında bulundu.Yetkililer, acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere ilgili kurumların iletişim hatlarının 24 saat hizmet vereceğini hatırlatarak, tüm vatandaşların bayramını huzur içinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.