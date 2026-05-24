Alınan karara göre, D-100 Karayolu’nda Amasya’nın Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul istikametine, ayrıca D-785 ve D-190 karayollarında Ankara yönüne seyredecek kamyon, çekici ve tanker türü araçların Çorum il sınırları içerisindeki geçişlerine 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar izin verilmeyecek.

Valilik açıklamasında, söz konusu uygulamanın bayram dönüşü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi ve süreli yayın taşıyan araçlar için istisna uygulanacağı bildirildi. Bu araçların, mümkün olduğunca ana arterler dışındaki güzergâhları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana yollarda en kısa süreyle bulunmaları şartıyla geçişlerine izin verileceği ifade edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ