Açıklamada, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Yetkililer, özellikle ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

BAYRAM GÜNLERİNE DİKKAT

Arife günü (26 Mayıs Salı) bölge genelinde çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı hava beklenirken, bayramın birinci günü (27 Mayıs Çarşamba) Ordu kıyıları dışında yine sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde de (28-29-30 Mayıs) benzer şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği bildirildi.

İL İL SICAKLIK TAHMİNLERİ

Meteoroloji verilerine göre bayram süresince bölgede beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Sinop: 14-16°C / 21-24°C, Ordu: 13-17°C / 20-22°C, Kastamonu: 9-12°C / 19-24°C, Çorum: 11-12°C / 20-23°C, Amasya: 12-14°C / 22-26°C, Tokat: 10-14°C / 20-24°C.

Yetkililer, yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek, özellikle bayram ziyaretleri ve yolculuk planlayan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ