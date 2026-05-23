Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Yeşilçat köyünde yaşanan köpek saldırıları köy halkını tedirgin etti. İddiaya göre her iki olayda da aynı köpekler saldırdı.

4 AY SONRA AYNI OLAY

Köyde ilk olay 31 Ocak 2026 tarihinde meydana geldi. 12 yaşındaki Muhammet Talha Saka, köy meydanında sahipli olduğu belirtilen 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında yere düşen çocuk, çevrede bulunan bir komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞLI KADINA SALDIRDI

İkinci olay ise dün yaşandı. Şehri Saka (65) isimli yaşlı kadın, bahçesine giderken ansızın köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan kadın, saldırının etkisiyle suyun içerisine düşerek başından da darbe aldı.

İddiaya göre köpeğin sahibi Muhammer S'nin eşi ve çocukları, yaralı kadını eve götürerek yaralarını suyla temizledi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmediği, köy halkının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Aynı köyde kısa süre arayla yaşanan iki saldırı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Olaylarla ilgili inceleme sürüyor.