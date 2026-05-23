2025-1-TR01-KA121-SCH-000327265 numaralı proje kapsamında gerçekleştirilen programda; Karşıyaka Anaokulu Müdürü Samet Taşkın ve Müdür Yardımcısı Ferda Abalı, Çiğdem Anaokulu Müdür Vekili Leyla Külcü ve öğretmeni Serap Taş, 19 Mayıs İlkokulu öğretmeni Emel Gençer ile 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Yıldız Madak Şener yer aldı.

TÜRK VE İTALYAN BAYRAKLARIYLA KARŞILANDILAR

Çorumlu eğitimciler, Bisceglie’de bulunan Primo Circolo Didattico Statale “Edmondo De Amicis” okulunda okul yönetimi ve öğretmenler tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılandı. Türk ve İtalyan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen karşılama programında iki ülkenin milli marşları birlikte söylendi.

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNCELENDİ

Program süresince okul tanıtımları yapılırken, sınıf ortamları, geri dönüşüm projeleri ile öğrenci ve öğretmen etkinlikleri yerinde incelendi. Eğitimciler özellikle kapsayıcı eğitim, dijital vatandaşlık, sürdürülebilir çevre ve eğitimde dijital dönüşüm konularında detaylı gözlemlerde bulundu.

ULUSLARARASI DENEYİM PAYLAŞIMI SAĞLANDI

Gerçekleştirilen proje çalışmasının, Çorum’daki eğitim kurumlarında uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve eğitim kalitesinin artırılması açısından önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK