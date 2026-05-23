Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, suyun savaktan taşkın kanalına kontrollü şekilde aktarılmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık iki aydır sürecin titizlikle takip edildiği belirtilerek, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olası risklerin önüne geçebilmek amacıyla 2500 metre uzunluğundaki mansap hattında temizlik ve engel kaldırma çalışmalarının gerçekleştirildiği, ayrıca dere yatağında temizlik ve düzenleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Çorum Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, ekiplerin sahada görev başında olduğunu duyurdu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ