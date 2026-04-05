İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimi İl Numune Programı kapsamında birincil üretim alanlarında denetim ve numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında il genelinde üretim yapan çiftçilere ait tarım alanlarında incelemeler yapılırken, özellikle marul ve mantar ürünlerinden numuneler alındı. Alınan numuneler, pestisit kalıntılarının belirlenmesi amacıyla yetkili laboratuvarlarda analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen analiz ve muayene sonuçlarına göre üreticilerin bilgilendirildiğini belirtti. Denetim sürecinde üreticilere bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı, mevzuata uygun uygulama yapılması ve hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması konusunda gerekli uyarı ve yönlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Denetim ve numune alma çalışmalarının aynı zamanda üreticilerin bitki koruma ürünlerini doğru kullanmaları konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Bu sayede hem tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklendiği hem de güvenilir gıda zincirinin güçlendirildiği ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK