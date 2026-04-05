Atatürk Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Fahrettin Sağır tarafından kaleme alınan “Ergen Aklı” adlı isimli kitap İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ı ziyaret eden Fahrettin Sağır kitabını tanıtarak hediye etti. Ziyarette İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Emre Öztürk de hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunacak bu tür akademik ve rehberlik temelli çalışmaların son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, kitabın yazarı Fahrettin Sağır’a emeklerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR