İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte üretici Hüseyin Kılıçarslan’a ait kiraz bahçesini ziyaret etti.

Ziyarette kiraz bahçesi ve bağ alanlarında incelemelerde bulunularak üreticiye çeşitli konularda teknik bilgilendirme yapıldı. Saha ziyaretinde meyve ağaçları ve asmalarda budama teknikleri, bitki bakım uygulamaları, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kültürel işlemler ile hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak doğru budama zamanı ve yöntemleri, bitki sağlığının korunması, bahçe yönetimi ve sürdürülebilir üretim konularında teknik bilgiler paylaşıldı.

