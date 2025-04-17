Proje kapsamında Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Yarımca, Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu, AB KYS Sorumlusu Aslıhan Küçük ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Hande Özarslan ve Reyhan Dursun’un katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İŞVERENLERE DESTEK, KADINLARA FIRSAT

İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından yapılan açıklamada, “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunmaktadır. Bu şekilde, işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşmakta ve işçi bulma olanağı elde etmektedir.

Gerçekleştirilen toplantıda, işgücüne katılabilecek kadınların desteklenmesi, turizm, tarım, inşaat, sanayi, teknolojide çalışan kadın rol modelleri artırılması, Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında Her Meslekte Kadın Eli Projesi ve Nitelikli İşgücü Yerleştirme Programı (NİYEP) konuları görüşüldü” denildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ