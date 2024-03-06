Eğitim-Sen Çorum Şube binasında önceki gün gerçekleştirilen söyleşi programına konuşmacı olarak Av. Burçin Solmaz Polat ile Doç. Dr. Songül Demirel Değirmenci katıldı.

Platform üyelerinin ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, Av. Burçin Solmaz Polat, “Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunu işlerken, Doç. Dr. Songül Demirel Değirmenci ise “Toplumsal Cinsiyetin Meslek Seçiminde Rolü ve Yönetimde Kadın” konusunu anlattı. Ayrıca katılımcı kadınların sorularının yanıtlandığı programda İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de değinildi.



Ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü’nde saat 17.30’da Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı önünde toplanılarak Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüyüş yapılacağı ve burada saat 18.00’de basın açıklaması yapılacağı belirtilerek tüm kadınlar etkinliğe davet edildi.