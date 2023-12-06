Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. Yıldönümü” nedeniyle bir açıklama yapan Sinem Sarı, kadın haklarının insan olmanın bir gereği olduğunu kaydetti.

Sinem Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık günü, aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanır.

Günümüzde kadın hakları, “kadın hakları, insan haklarıdır” sözü ile yaygınlaşan ve kadınların ve kız çocuklarının en temel insan haklarına işaret eden bir adlandırmadır. Kadın ve kız çocukları cinsiyet temelli engellemeler nedeniyle en temel haklarına ulaşamadıkları için kadın hakları gibi spesifik bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isimdir.

Sevginin ve şefkatin simgesi olan, aynı zamanda tarih boyunca milletimizin var olma mücadelesinde hiç çekinmeden canını ortaya koyan kadınlarımız, günümüzde de önemli başarı hikâyelerine imza atmaktadır.

Yaşantımız boyunca doğumdan ölüme her anımızda varlıklarıyla ve destekleriyle onurlandığımız; sevgi, şefkat ve özverinin simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyoruz.”