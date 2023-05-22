TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu ile Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Mesleğini Keşfet, Kendini Fark Et” kariyer günleri işyeri ziyaretleri kapsamında, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gönül Özdilli’nin işletmesi Pompom Organizasyon’a ve İcra Kurulu Üyesi Gülden Arzoğlu’nun işletmesi Çorum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaretlerde bulunuldu.

Programa, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile Başkan Yardımcısı Şule Bilge, okul yöneticileri ve öğrencileri katıldı.