“Kadın Kültür Merkezi ve Kadın El Emeği Çarşısı: Eğitim, Satış ve Danışmanlık Hizmetleri ile Güçlendirme Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimlere 20 girişimci katıldı. El emeği ürün üreten veya üretmek isteyen kadınlara yönelik 2’şer günlük sertifikalı eğitimler Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında; Dr. Yasemin Demir tarafından “Finansal Okuryazarlık”, Dr. Leyla Bezgin Ediş tarafından “Geleneksel Pazarlama ve İnternetten Satış Teknikleri” ve Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından “İş Planı Hazırlama ve İş Yeri Açma Süreçleri” konularında katılımcılara kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından düzenlenen törenlere katılımcılara sertifikaları verildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika törenine Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Mustafa Yaşar, Hitit Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ