Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, emeğiyle hayatın her alanında değer üreten kadınları işyerlerinde ziyaret edip kutladılar. İŞKAD yöneticileri, önce, sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhlarının başında olan pazarcı kadınlarla sohbet ettiler.

İŞKAD yöneticileri, Bekir Aksoy ve İsmail Kakaç ilkokullarını ziyaret ederek kadın öğretmenlerle bir araya geldiler ve gelecek nesillerin yetişmesine büyük emek veren öğretmenlere, günün anısına küçük hediyeler sundular.

Çorum İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz, 8 Mart haftasının kadın emeğini görünür kılmak ve dayanışmayı büyütmek açısından önemli olduğunu belirterek, kadınların hayatın her alanında üreten, güç veren ve ilham olan yönleriyle toplumun en kıymetli değerlerinden olduklarını ifade etti.