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Kadınlara ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Çorum Belediyesi, kurs ve atölye çalışmalarına devam ediyor. Dövme Keçe Aksesuar Tasarım Atölyesi çalışmaları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın da katılımıyla Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Broş, saç tokası tasarımları, şal ve kıyafet üzerine keçeden şık tasarımların yapıldığı etkinliğe kursiyerlerin ilgisi yoğun oldu. Kursiyerlerle ve usta öğreticilerle sohbet eden Feyza Aşgın atölye çalışmalarını inceledi.



Her yıl yaklaşık 10 bin kursiyere hizmet sunduklarını belirten Kadın Kültür Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher, “Kurslarımız istidama katkı sağladığı gibi kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmelerine de fırsat sunuyor. Bundan sonra da farklı el sanatlarında, kurs ve atölye çalışmalarımız devam edecek.” dedi.