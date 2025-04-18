Kısa adı KADMUDER olan Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı Funda Aykaç ve bir grup yönetici arkadaşı, Başkan Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın öncülüğünde açılan Çorum Belediyesi Kadın El Emeği Çarşısı’nı ziyaret ettiler.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen ziyarete, Dalyan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dalyan da katıldı.

Kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan KADMUDER Başkanı Funda Aykaç, “Kadınların üretim gücünü destekleyen bu vizyoner yaklaşım, yalnızca kadınlara değil, şehrimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sunmaktadır” dedi.

Funda Aykaç ayrıca, bundan sonra dernek olarak ve temsil ettikleri firmalarda kurumsal hediyelerde ilk önceliklerinin Çorum Belediyesi Kadın El Emeği Çarşısı olacağını belirtti.