Bedesten’de açılan Kadın Emeği Çarşısı’nda yer alan 33 stantta üretime katılan kadınların el emeği çantaları, mumları ve yöresel lezzetleri satışa sunuldu.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Araştırmacı yazar ve TV programcısı Adnan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, kadın kooperatifleri ile davetliler katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan açılışta konuşan Elvan Çelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğba Topkara, kadın emeğiyle üretmeye ve büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Kooperatifin kuruluş süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Topkara, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yola çıktıklarını üretim sürecinde karşılaştıkları zorluklara rağmen kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Kooperatif olarak el emeği ürünlerden gıda üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Topkara, “Amacımız kadınlarımızın üretime katılması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve aile bütçesine katkı sağlamasıdır” dedi.

Kooperatif olarak ekmeklerini ürettiklerinde ilk Başkan Aşgın’ın kapısını çaldıklarını anlatan Topkara, ürettikleri ekmeklerin şu an Hitit tostu olarak Belediye’nin sosyal tesislerinde yer aldığını söyledi.

Topkara, ürettikleri ürünleri hem yerel pazarda hem de farklı satış noktalarında vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Bizlerin el emeği ürünlerini Hanımeli Yöresel Ürünleri şubelerinde satma imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

“KADIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Anadolu kadınının tarih boyunca önemli roller üstlendiğini vurgulayarak “Bugün de kadınlarımız üretimden ticarete, akademiden sanayiye kadar birçok alanda ülkemize katkı sağlıyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak kadın emeğini ekonomiye kazandırmaya, kadınlara dair projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde kadın kooperatiflerinin sayısının oldukça az olduğunu belirten Aşgın, devlet destekleri ve yerel yönetim katkılarıyla bu sayının önemli ölçüde arttığını söyledi. Aşgın, “Bugün il genelinde kadın kooperatiflerinin sayısı 20’nin üzerine çıktı. Hemen hemen her ilçemizde kadınlarımız üretime katkı sağlıyor” diye konuştu.

Kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için “Hanımeli Yöresel” projesini başlattıklarını ifade eden Aşgın, şu bilgileri verdi: “Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz projelerden biri Hanımeli Yöresel oldu. Şu an 7 mağazamız var. Bu mağazalarda kadın kooperatiflerimizin ürünleri, süt ürünleri ve arıcılık ürünleri satışa sunuluyor. En önemli noktamız ise kadınlarımızın el emeği ürünlerinin doğrudan vatandaşlarla buluşmasıdır.”

Projeye yurt dışından da talep geldiğini belirten Aşgın, “Vatandaşlarımız ‘Bu ürünlere sadece Çorum’da mı ulaşabiliriz?’ diye sordu. Bunun üzerine e-ticaret altyapısını kurduk. Artık Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ürün gönderiyoruz” dedi.

El emeği ürünlerin satışına yönelik ayrıca “Kadın El Emeği Çarşısı”nın kurulduğunu ifade eden Aşgın, bu alanın şehrin önemli noktalarından birine taşındığını ve ziyaretçilere gururla tanıtıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Aşgın, Kadın El Emeği Çarşısı’nın her ayın son Cumartesi günü ayda bir kez olmak üzere açılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Kadın Emeği Çarşısı kurdelesi protokol ve davetliler tarafından birlikte kesildi. Katılımcılar stantları gezip el emeği ürünlerden satın aldılar.