Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Çorum İl Müdürü Levent Tuzcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyarette bulunarak kurumlarda çalışan kadın çalışanların gününü kutadı.

Atılım Değirmen firmasına giden İŞKUR İl Müdürü Tuzcu buradaki kadın çalışanları ziyaret ederek, çalışanların ekonomiye sundukları katkıya vurgu yaptı.

Ziyarette kadın çalışanlara hitaben konuşma yapan Levent Tuzcu, şu ifadeleri kullandı: “Kadınlarımızın çalışma hayatındaki varlığı, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıyor. İş hayatının her alanında kadınların emeğini görmekten gurur duyuyoruz. İŞKUR olarak kadın istihdamını daha ileri seviyelere taşımak ve kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz”

İŞKUR, kadın istihdamının artırılması konusunda da etkin rol almaya devam ediyor. Kurum ayrıca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında önemli eğitim faaliyetleri de yürüttü. Bu kapsamda Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Projeleri (ADEM) kursiyerlerine yönelik İş Kulübü eğitimleri verildi. Kadın kursiyerlerin iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri temel yetkinliklerin geliştirildiği eğitimler ile kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve iş yaşamına katılımlarının kolaylaştırılması amaçlandı.

Editör: Haber Merkezi