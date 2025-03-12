CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta düzenleyeceği örgüt denetiminde sandığa gidecek üyesi sayısı 1 milyon 650 bin olarak açıklandı. Partinin yetkili kurullarınca hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönerges”nde yer alan takvim uyarınca, oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları 28 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ön seçim kararının alınmasının ardından CHP’ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Böylelikle, ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecek. Ön seçim takvimine göre, seçmen listelerinin basımı yarın tamamlanacak. Listeler yarından itibaren ilçe başkanlıklarına yollanırken, seçmen listelerinin askıya çıkartılması, listelere itirazların başlaması, merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı ise 16 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde 23 Mart 2025 Pazar günü CHP üyelerinin sandığa giderek partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini hatırlatan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, üye kütüklerinin 16 Mart - 18 Mart 2025 tarihleri arasında askıda kalacağını hatırlattı.

Solmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Üye kaydınızı ilçe başkanlıklarımızdan kontrol edebilir, kaydınızın bulunduğu ilçeden başka bir İlde veya ilçede olacaksanız ve oy kullanmak isterseniz bu “16 Mart - 18 Mart 2025” tarihleri arasında “Bulunduğunuz İlçe Başkanlıklarımıza” dilekçe vererek bulunduğunuz yerde oy kullanabilirsiniz. Örnek dilekçe için: https://chp.org.tr/yayin/aski-lstesne-traz-dlekces/Open” görüşüne yer verdi.

Bilindiği gibi örgüt denetiminde ön seçimde, 116 milletvekilinin imzasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak ön seçime girecek.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ