Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye milli takımı F Grubu’nun ve grup aşamasının son karşılaşmasında Çekya ile mücadele etti. Çekişmeli geçen maçı milliler Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Çorum Belediyesi de milli ruhu Kadeş Barış Meydanı’nda yaşattı. Vatandaşlara meydana kurulan dev ekranla milli maçı izleme imkânı sunuldu. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, maçın bitiş düdüğüyle birlikte son 16 turu coşkusunu birlikte yaşadı.



BAŞKAN AŞGIN, GÜNEY

KORE EKİBİYLE İZLEDİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore’den gelen misafirlerle birlikte meydanda yerini aldı. Güney Kore’de açılması hedeflenen Hitit eserlerinin yer alacağı serginin planlamasını yapmak üzere Çorum’a gelen heyet de milli maç heyecanına ortak oldu.