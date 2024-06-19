2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F grubunda mücadele eden A milli takım ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Almanya BVB Dortmund Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türkiye 3-1 kazanarak şampiyonaya harika bir başlangıç yaptı.

ÇORUM’DA DA BÜYÜK BİR COŞKU

Millilerin Gürcistan ile oynadığı ilk karşılaşma ülke genelinde heyecanlı gözlerle takip edildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı ile A Millilerin ilk maçı Kadeş Meydanı’nda dev ekrandan yayınlandı. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, PFDK Başkanı Fatih Maden, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve Çorumlu futbolseverler takip etti. Büyük bir coşkunun yaşandığı Kadeş Meydanı’nda atılan her gol sonrası gerek Başkan Aşgın, gerek Çorumlu futbolseverler büyük sevinç yaşadı.

Maçın sona ermesinin ardından kura çekimi ile 10 kişiye milli takım forması hediye edildi.