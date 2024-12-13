Çorum Belediyesi tarafından, Kadeş Barış Meydanı’nın Gazi Caddesi kenarına, Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenecek oyunların duyurulacağı bir pano konuldu. Panonun altında ise ayrıştırılmış atık kutuları yer alıyor.

Devlet Tiyatroları tarafından Çorum’da, her hafta bir oyun sahneleniyor. Tiyatroseverler, Cuma ve Cumartesi akşamları bu oyunları kaçırmamaya özen gösteriyorlar. Ancak, Cumartesi günleri saat 14.00’deki matinelerde, muhtemelen duyuru yetersizliği nedeniyle doluluk oranı yetersiz kalıyor.

Bu nedenle, Belediye’nin bu küçük, ama anlamlı jesti takdirle karşılanıyor.