CHP'nin dava dilekçesi, Anayasa Mahkemesi'ne aralarında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da bulunduğu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan oluşan bir heyet tarafından verildi.

Daha sonra mahkeme önünde açıklama yapan Günaydın, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren CHP'nin 39 yasa ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

28. dönem 3. yasama yılı itibarıyla TBMM'den geçen 8 yasa olduğunu anımsatan Günaydın, ilgili yasaların Anayasa'ya aykırı hükümleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını söyledi.