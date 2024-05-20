Kısa adı EMADDER olan Emeklilikte Adalet Derneği Çorum Temsilcisi İbrahim Şahin, 3 Mart 2023 tarihinde çıkarılan EYT yasasının, tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine, sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi işe başlayan çalışanları kapsadığını belirterek, “Sigortalılık başlangıcı bir gün sonra olan, emekli olabilmek için 17 yıla kadar beklemek zorunda kalabiliyor.” dedi.

Adaletsizliği ortadan kaldırmak için “kademeli” emeklilik sisteminin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim Şahin, 8 Eylül 1999 tarihinden sonraki tarihler için farklı farklı emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı belirlenebileceğini, böylelikle, bu adaletsizliğe maruz kalanlar için sırayla emeklilik yolunun açılabileceğini söyledi.

Süre olarak insan ömrünün yaklaşık dörtte birine karşılık gelen bu farkın, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna da dikkat çeken Şahin, “Yerine göre daha fazla prim ödediğimiz halde, yaşı bizden küçük olanların bile emekli olduğu yerde bizim emekli olamayışımız, kendimizi 2. sınıf vatandaş olarak hissetmemize sebep oluyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için tüm milletvekillerimizi ve siyasi parti yöneticilerimizi göreve çağırıyoruz” diye konuştu.