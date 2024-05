Kurban bayrımı için “Hayvan Pazarında” satış yeri (padok) kiralama işlemleriyle ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kurban Bayramı dolayısıyla Halk Et Kombinamızın kampüsü içerisinde yer alan “Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı” 11 Mayıs 2024 Salı günü itibariyle Kurban Bayramının 3. günü olan 18 Haziran’a kadar 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kurban pazarı olarak hizmet verecektir. Hayvan pazarımız, bölge pazarı olması münasebetiyle padok kiralama hususunda yaşanan talep fazlalığından ötürü, bu yıl satış yeri kiralamalarındausul değişikliğine giderek, daha fazla kişiye satış yeri (padok) verebilmek için, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 06.00’dan, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de kadar, ön talep ücretini ödeyerek ön kayıtlarınıyaptırabilirler. Daha sonra 29 Haziran 2024 Çarşamba günü sabah saat 08.00’de ön kayıt yaptırmış kişiler arasında “Noter Huzurunda”, STK temsilcilerinin de eşliğinde sıralama kurası çekilerek, kiralama sırası belirlenecek. Belirlenen bu sıraya göre kura işleminin hemen sonrasında kişiler kiralama işlemi için çağırılacak ve kroki üzerinden kendilerinin seçerek istediği tek bir padoğun kiralaması tarafına yapılacaktır. İlave olarak büyükbaş ve küçükbaş kısmında bir kişiye en fazla bir padok kiralanarak ve büyükbaş hayvan pazarında ya yatay yarım ya da tam padok şeklinde kiralama yapılarak daha fazla kişiye hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz yıl uygulamasına başladığımız kurban pazarına canlı hayvan taşıyan nakliyeciler için de “Nakliye Aracı” kartı uygulamasını bu yılda devam ettiriyoruz. Canlı hayvan taşıyan nakliyecilerimiz ücretini ödeyip bu kartı aldıklarında, kurban pazarının açık olduğu 11 Haziran - 18 Haziran 2024 tarihleri arasında ayrıca giriş ücreti ödemeden kurban pazarımıza giriş yapabileceklerdir. Kurban Pazarı 11 Haziran Salı günü saat 06.00 itibariyle açılacaktır. Kurbanlık almak isteyen hemşerilerimizi kurban pazarımıza davet ediyoruz. Kurbanlıklarını almış ve alacak olan hemşerilerimiz dilerlerse https://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden kurban kesimi için Çorum Belediyesi Halk Et Kombinamızdan “ONLİNE Kurban Kesim Randevusu” alarak paylamalı ve paylamasız şekilde kurban kesimlerini yaptırabilirler.” dedi

KURBAN PAZARI SATIŞ YERİ VE KİRALAMA:

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası Hayvan Pazarı

Ulukavak Mah. İskilip Yolu 4. Km. No:120-1 ÇORUM

(Hayvan Pazarı İdari Bina)

Bilgi İçin: +90 505 758 58 99

