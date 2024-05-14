Çorum'da uzun yıllar Atatürk Spor Salonu amirliği görevini yapan ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Ahmet Hız'a salonun yeni amiri Bülent Kaçmaz plaket takdim etti.

Atatürk Spor Salonu deyince ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz Salon Amiri Ahmet Hız'dır. Nice sporcuların forma giydiği, nice sporcuların parkeye ayak bastığı Atatürk Spor Salonu'nda uzun yıllar Salon Amiri olarak görev yaptı. Geçtiğimiz günlerde emekliliğe ayrılan Ahmet Hız'ın yerine Bülent Kaçmaz atandı. Görevi bırakmasının Atatürk Spor Salonu'nda Ahmet Hız'ı misafir eden Yeni Salon Amiri Bülent Kaçmaz, emeklerinden dolayı Hız'a teşekkür plaketi takdim etti.

Editör: RIFAT KARA