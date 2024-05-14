Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor’la oynayacakları play-off 1.tur maçı öncesi camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serkan Özbalta, verimli bir sezon geçirdiklerini yinelerken, taraftarlardan Kocaelispor maçını karnavala çevireceklerine inandığını ifade etti.

Özbalta, yaptığı açıklamada; “Sezonun geneli şehir, taraftar, yönetimimiz ve teknik ekibim açısından son derece verimli geçti.

Artık bütün şehir, camia ve Çorum FK sevdalıları bizlerle beraber Kocaelispor maçını karnavala çevireceğimize inanıyorum. Başta başkanımız Oğuzhan Yalçın ile beraber coşkuyla bugüne kadar gösterdiğimiz özveri, disiplin ve ciddiyetle rakibimize son derece saygı göstererek, hiçbir gerekçe göstermeden, tek vücut halinde kenetlenme zamanı” ifadelerini kullandı.