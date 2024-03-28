CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum mitinginin, kaç kez söz verilip yerine getirilmeyen vaatlerden ibaret kaldığını belirterek, bayrak sevgilerini de, yere yığdıkları bayraklarla gösterdiklerini söyledi. Solmaz’ın açıklaması şöyle:

“- Türkiye Cumhuriyeti adını hazmedemezler TC ibaresini tabelalardan kaldırırlar. Çünkü Cumhuriyete alerjileri vardır.

- Fetösü, Ensarı, tarikatçisi hepsine devleti teslim ederler. Sonra ortalık karışınca suçu CHP'ye atarlar. Derler ki biz yaptıysak ta Allah affetsin.

- Tek millet, tek devlet, tek bayrak derler ama bayrağımızı yerlerde süründürürler. Hakkını yemeyelim şov yapacak yer olunca yere bir bayrak koyup kameralar çekerken alıp öper, cebine koyar. Ama biliyoruz ki bu fotoğrafta Çorum mitinginde yerde duran bayraklarla o şov yaptıkları bayraklar aynı.

- Rabia derler Mursi’yi hapiste çürütürler, hapiste ölür ama sonra hiçbir şey yok gibi gider SİSİ ile el sıkışırlar.

- Emekliye zammı çok görürler, gidip Çorum mitingine milyonlar harcarlar.

- Her seçimde gelip, dalga geçer gibi hızlı tren sözü verirler. Ama bir dahaki seçime kadar unuturlar.

- Biz ise, bir şeyi söylemişsek yaparız. Yapma fırsatını da inşallah 31 Mart’ta Yüce Milletimiz verecek.

- Bize göre söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.”