Tahıl, yem ve makarna proses teknolojilerinde faaliyet gösteren Alapala, 2023 yılını global pazarda 120'nin üzerinde ülkede başarıyla gerçekleştirdiği 1000’in üzerindeki projeye yenilerini ekleyerek tamamladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firmasından biri konumunda olan Alapala, geçen yıl dünya genelinde 5 kıtada 15 farklı ülkede 21 anahtar teslim projeyi başarıyla tamamlayarak sektördeki lider konumunu güçlendirdi.

DEVAM EDEN PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 118 MİLYON DOLAR

2023 yılında 91 milyon dolar konsolide satış geliri elde eden Alapala, portföyünde devam eden 45’in üzerindeki proje toplam değerinin 118 milyon dolar olduğunu duyurdu. Alapala’nın 2023 yılında tamamladığı 21 anahtar teslim proje arasında buğday unu, mısır unu ve irmik tesisleri ile makarna hatları, yem fabrikaları, tahıl depolama sistemleri ve endüstriyel çelik yapılar bulunuyor.

SEKTÖR STANDARTLARINI ALAPALA BELİRLİYOR

1954 yılında kurulan ve bu yıl 70. kuruluş yılını kutlayan Alapala’nın CEO'su Görkem Alapala, tamamlanacak projelerle birlikte 2024 yılı sonunda şirketin proje portföyünü 1050'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgularken, bu başarıya katkıda bulunan müşterilere, iş ortaklarına ve çalışanlara teşekkür etti.

Görkem Alapala şunları söyledi: “Alapala olarak geliştirdiğimiz teknoloji ve hayata geçirdiğimiz yeniliklerle küresel liderlik yolunda ilerliyoruz. Bundan da önemlisi, sektöre getirdiğimiz yüksek standartlar. 2024 yılında sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, anahtar teslim fabrikalarımız için üç yıl garanti uygulamasını başlattık. Sunduğumuz mühendislik ve otomasyon çözümlerine duyduğumuz güven tam. Hayata geçirdiğimiz projelerde minimum kaynak kullanımını ve maksimum verimliliği üç yıl boyunca garanti altına alıyoruz ve mükemmel müşteri deneyimi konusunda sektöre yeni bir standart getirmiş oluyoruz.”