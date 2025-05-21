Toplantıda, kaçak su ürünleri avcılığıyla mücadelede yürütülen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar, mevcut uygulamaların etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulunarak, yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Kaçak avcılıkla mücadele sürecinde karşılaşılan yapısal ve saha kaynaklı sorunların çözümüne yönelik yeni adımlar atılması yönünde kararlar alındı.

Vali Çalgan, toplantıda yaptığı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadelenin sadece denetimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir su ürünleri yönetimi ve doğal kaynakların korunması açısından hayati bir önem taşıdığını belirtti. Bu mücadelede ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket edeceğini vurgulayan Çalgan, kararlılıkla yürütülen çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi