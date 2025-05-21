Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Filistin Okumaları” programı tamamlandı. 30 Kasım 2024 tarihinde Millet Kütüphanesi’nde başlayan programın son etkinliği, Çorum Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kapanış oturumuna konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Metin Uçar, Filistin’in tarihi, toplumsal yapısı ve güncel durumu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, katkılarından dolayı Prof. Dr. Metin Uçar’a hediye takdim etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR