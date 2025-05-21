Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, kurumun 20 yıldır yılan hikâyesine dönen ve milyonlarca lira kamu zararı oluşturan Amasra B maden sahası işletme ihalesini gündeme getirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşme Hattat Enerji A.Ş isimli firma ile 2005’te imzalanıyor, 2006 yılında da firmaya yer teslimi yapılıyor. İhale şartnamesinde işin hazırlık süresinin en fazla 96 ay olabileceği belirtilirken, ihaleye giren firma ben bu işi 36 ayda yaparım deyip tüm rakiplerinden sıyrılarak ihaleyi alıyor. Hattat A.Ş. isimli bu firma mahkeme ve çeşitli yöntemlerle işi uzata uzata 20 yılı deviriyor. Firmanın 20 yıllık sözleşmesi geçen ay doldu. Sözleşmeye göre bu firma Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 56 milyon ton kömür verecekti. 56 milyon ton taahhüte karşılık 20 yılın sonunda yalnızca 118 bin 976 ton kömür çıkarabildiğini öğreniyoruz. 56 milyon ton nerede 118 bin 976 ton nerede? Yani verdiği taahhüdün yalnızca % 0,21'ini yerine getirmiş. Sapma oranı % 99,79. Yani bu iş Zafer Havalimanındaki yolcu sayısındaki sapmayı dahi geçmiş durumda. Ortada ne para var, ne kömür var. Yalnızca devletin büyük bir zararı var” diye konuştu.

“ZARARIN 3 MİLYARI AŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR”

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 20 yıl önce verdiği ihaleden kaynaklı sadece hazırlık süreci ve birinci üretim yılından kaynaklı alacağının 427 milyon 723 liraya ulaştığını bunu dahi tahsil edemediğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, bu ihaleden kaynaklı olarak TTK’nın toplam zararının 3 milyar TL’yi aştığının tahmin edildiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ın hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

“İhaleyi alan Hema Endüstri olarak alan sonrasında ismini Hattat Enerji olarak değiştiren firmanın sahipleri kimlerdir? Bu kişilerin haksız zenginleşmesinin önünü açan ve kurumda o dönem görev yapan isimler kimlerdir? Hazırlık sürecinin 36 ayda tamamlanamayacağını bile bile ihaleyi bu firmaya veren o dönemki yöneticiler hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

Hema Endüstri veya Hattat A.Ş isimli firma bahse konu ihale öncesinde ve sonrasında kurumdan başkaca ihaleler de almış mıdır?

Bu ihaleyi verdiğin tarihten bu yana kadar kurumun güncel toplam zararı ve karşı taraftan toplam alacağı ne kadardır?

Kurumun yıllık üretimi düşünüldüğünde oluşan zararın 3 milyardan fazla olduğu iddiası doğru mudur?

Sözleşmenin süresi Nisan 2025 tarihi itibarıyla bitmiş olması gerekiyor. Sözleşmenin gereğini yerine getirdiniz mi yoksa mahkeme süreçlerini mi bekliyorsunuz? Bahse konu firmadan alacaklarınızı nasıl tahsil edeceksiniz? Teminat mektubu veya ipoteğiniz var mı?”

Editör: Haber Merkezi